شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل مكبرات الصوت يحرم المصلين من «الأذان» وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” تعطل مكبرات الصوت الخارجية بأحد المساجد الكبرى بوسط الدمام، الأمر الذي أثار استياء المصلين، في ظل ضعف المكبرات الصوتية، وتعطلها من 3 جهات في المسجد.

جهة واحدة

وأوضحوا أن جهة واحدة من جهات المسجد، يسمع فيها الأذان بصوت ضعيف، بينما 3 جهات تفتقر لسماعه، مطالبين بضبط صوت الأذان أسوة بالمساجد المجاورة.

ضبط المكبراتوأضافوا إن المصلين خارج المسجد لا يتمكنون من سماع الإمام للصلاة خلفه، مؤكدين ضرورة ضبط المكبرات الصوتية المحيطة بالمسجد حتى يتمكن المصلون في خارج المسجد من سماع الصوت.

صوت ضعيفوذكر علي الأحمري أن الأصوات الخارجية في المسجد غير مرتفعة بشكل كبير، وصوت الأذان ضعيف، ولا أحد ما إذا كان من المكبرات الخارجية أو الداخلية، مشيرًا إلى أن وقت الصلاة يكتظ المسجد بالمصلين بحكم موقعه المهم، الذي يتوسط مدينة الدمام، ويتواجد حوله عدد من المحلات التجارية، ما يؤدي إلى زيادة عدد المصلين، وأن الكثير من المصلين يؤدون الصلاة خارج المسجد بعد اكتفاء المسجد بالمصلين، إلا أنهم يعانون من عدم سماع صوت الإمام، ما يجبرهم على رفع الأنظار للمصلين أمامهم.

زيادة العددوبيَّن سعيد المهري أن الأصوات ضعيفة، ولا تسمع إلا من جانب واحد للمسجد، ويتطلب ذلك أن يكون المصلي قريبا من المكبر في هذا الجانب، بينما 3 جهات للمسجد تفتقر لسماع الصوت، مشيرًا إلى أن المسجد من أحد المساجد الكبرى في المحافظة وقريب من الجهات الرسمية، إلا أنه يحتاج لزيادة عدد المكبرات الخارجية حتى يتمكن المصلون من سماع صوت الأذان، وأن المساجد المجاورة يصدح الأذان منها بصوت مسموع من الجميع رغم أنها ليست بأكبر من هذا الجامع.