شكرا لقرائتكم خبر عن الضغط المتزايد يؤخر ظهور نتائج الطلاب على «نور» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى الضغط على موقع نظام نور، إلى تأخر نتائج طلاب التعليم العام في المراحل كافة، مساء أمس، فيما أشعر عدد من المدارس، أولياء الأمور، بأن الضغط على النظام، تسبب في عدم قدرة المدارس على إدخال النتائج.

وفي حين أكدت المدارس سعيها لاستيعاب المشكلة في أسرع وقت، طالبت الجميع بعدم دخول نظام نور، حتى لا يتضاعف الضغط عليه، مما يعيق إدخال الدرجات.

حل المشكلة

وذكر الخبير التقني بندر الحديثي أن نظام نور في الوقت الحالي يواجه ضغطا بسبب إدخال وإصدار نتائج الطلاب في جميع المدارس، إضافة إلى أن طلبات تسجيل الدخول المتكررة من قبل الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بغية الوصول للنتائج، أثرت سلبا على الموقع.

وأوضح الحديثي أن حل المشكلة، يكون من جانب مشغل النظام، باستخدام التقنيات المناسبة لتوزيع وموازنة الطلبات على الخوادم وزيادة النطاقات لتستوعب حجم الطلبات المتوقعة في أوقات الذروة.

تقنيات حديثة

وأضاف: بالنسبة لمستخدمي الموقع، فإنه ينبغي المحاولة في أوقات يتوقع بها قلة الضغط على الموقع، مشيرا إلى وجود بعض البرمجيات التي تستخدم تقنيات من شأنها تسريع عملية الطلب والدخول إلى الموقع.

توفير الوقت

وكانت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري، قد أوضحت لـ (اليوم)، أن الطلاب والطالبات يمكنهم الاطلاع على نتائجهم بعد اعتمادها من قبل مدير المدرسة، ورفعها على موقع نظام نور، دون الحاجة لزيارة المدرسة، توفيرا للوقت والجهد للطلبة وأولياء أمورهم، كما جرت العادة سنويا، مشيرة إلى أن نتائج الطلبة ستظهر بعد نهاية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني أمس الخميس، وأضافت أنه في حال فقدان كلمة المرور تتم استعادتها عن طريق الوسائل المتاحة بالموقع، ومن خلال البريد الإلكتروني، أو رقم التواصل المسجل بالنظام.

رصد الدرجات

وأدى طلاب التعليم العام في المراحل كافة، أمس الخميس، آخر الاختبارات التحريرية التي استمرت لمدة 5 أيام، في حين رصد المعلمون والمعلمات الدرجات للمواد الدراسية كافة بشكل يومي، وذلك للتمكن من إعلان النتائج النهائية للفصل الدراسي الثاني مساء أمس، بعد نهاية الفترة الثانية من الاختبارات، وذلك عبر برنامج نور، أو من خلال أيقونة النتائج الدراسية في تطبيق «توكلنا».

خبير: الحل يتطلب تقنيات مناسبة وزيادة سعة النطاقات