شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة المباني الآيلة للسقوط بـ «الفيصلية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت لجنة المباني الآيلة للسقوط بحفر الباطن، أعمال هدم المنازل المهجورة والخطرة، بحي الفيصلية.

وكانت أمانة المحافظة قد بدأت أعمال هدم المباني الآيلة للسقوط، بحيي أبي موسى الأشعري والعزيزية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات النظامية المتعلقة بإزالة المباني الخطرة، وإشعار ملاكها.

وأوضح مسؤول العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي لأمانة المحافظة سعود الصقري، أن لجنة المباني الآيلة للسقوط مشكلة من عدد من الإدارات الحكومية لحصر المباني الخربة والمهجورة، التي تشكل خطرا أمنيا وصحيا بالمحافظة، مشيرا إلى أن عدد المنازل المحصورة من قبل اللجنة، حتى الآن، بلغ 201 مبنى.

وأضاف أن الآلية المتبعة في حال رصد مبنى آيل للسقوط، هي طلب الاستفسار من وزارة العدل عن مالك الأرض، ثم مخاطبة صندوق التنمية العقاري، لمعرفة وجود قرض من عدمه، لقطعة الأرض نفسها، وبعدها تتم مخاطبة الشرطة للتواصل مع المالك لمراجعة اللجنة وتسجيل التعهد بإزالة المبنى، وإذا لم يتم التوصل إلى مالك الأرض تتم إزالة المبنى من قبل الأمانة.