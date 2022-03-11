شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات تراثية.. 80 ركنا للأسر المنتجة بـ«البراحة 3» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق مساء اليوم الجمعة، فعاليات ملتقى «البراحة 3»، الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية بالقطيف، بالتعاون مع بلدية المحافظة، ويهدف إلى دعم وتشجيع الأسر المنتجة، إضافة إلى التعريف بتراث المحافظة.

وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقطيف أمين الزهيري لـ«اليوم»، أن الملتقى، الذي تقام فعالياته، بقلعة القطيف التاريخية، يدعم 38 أسرة منتجة، تحت أجواء تاريخية، بالإضافة إلى مشاركة 200 متطوع، بهدف مسايرة رؤية وطننا الحبيب 2030، مشيرا إلى أن الملتقى يحظى برعاية محافظ القطيف، ويفتتحه مدير مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة أحمد القباع، ويقام على مساحة 5 آلاف م2.

وبيَّن الزهيري أن الملتقى يستمر 9 أيام، ويضم 80 ركنا للأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة، إضافة إلى «القهوة الشعبية»، و«السكة القديمة»، بطول 120 مترا، وتشمل 20 محلا، للمقتنيات القديمة، إلى جانب ركن البيت القطيفي التراثي، الذي يعرض تاريخا يفوق عمره 200 سنة.

وأضاف: إن الملتقى يضم، أيضا، المسار السياحي داخل البراحة، ونادي الفنون من خطاطين ورسامين ومبدعين، إضافة إلى ركن للتبرع بالدم، وركن للحرفيين والصناعات التراثية، والمنتجات المحلية من الخضار والفواكه والألبان، كما يشمل الملتقى أركانا تعليمية وثقافية للأطفال، وعروض ليزر.

وأشار إلى وجود إفطار صباحي لمدة 3 أيام، فيما تضم القهوة الشعبية طابقين يسعان 120 فردا.