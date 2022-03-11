شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة الأرصفة والإنترلوك بـ«جسر الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت بلدية محافظة الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، من معالجة وصيانة 175 مترًا مربعًا من الأرصفة والإنترلوك بحي الجسر، ضمن برنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأشارت البلدية إلى زراعة 1727 شجرة في مواقع عدة في الخبر، خلال شهر فبراير الماضي، ضمن جهود البلدية الرامية إلى مضاعفة عدد الأشجار والمسطحات الخضراء لتعزيز جودة الحياة وأنسنة المدينة والارتقاء بمستوى الخدمات.

وكانت بلدية الخبر قد أزالت 71 سيارة تالفة من الشوارع، خلال شهر فبراير، ضمن مساعي البلدية للحفاظ على المظهر العام للمدينة في الأحياء السكنية، وإبراز وجهها الجمالي، وإزالة المشوهات البصرية المتمثلة في السيارات التالفة.

ودعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صوّر وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.