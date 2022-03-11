شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير سلوكيات الممارسات الزراعية ضمن «سعودي قاب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام قسم الثروة النباتية بإدارة الزراعة التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ورشة عمل تعريفية لمشروع الممارسات الزراعية الجيدة «سعودي قاب»، بالتعاون مع إدارة سلامة المنتجات النباتية. وقال مدير عام فرع الوزارة م. عامر المطيري: إن ورشة العمل تأتي ضمن البرامج والأنشطة الإرشادية التي يحرص الفرع على إقامتها، والتي من شأنها إكساب المزارعين معرفة ودراية، تسهم في تغيير معارفهم وسلوكهم واتجاهاتهم نحو تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وأثر هذه الممارسات على سلامة وجودة المنتجات الزراعية.

وتحدث نائب مدير عام فرع الوزارة م. مبارك العريدي، عن أهمية القطاع الزراعي، والدعم المقدم من قبل حكومتنا الرشيدة «أيدها الله» لهذا القطاع، ليحقق نهضة شاملة في النمو الزراعي بمختلف مجالاته النباتية والحيوانية والسمكية.

وأضاف م. العريدي أن نشر وتبني الممارسات الزراعية يكون كرؤية جديدة للعمل الزراعي بطريقة تخدم استدامة الموارد الطبيعية وديمومتها.

من ناحيته، قدم المحاضر م. علي الشخل، مقدمة عن الممارسات الزراعية الجيدة «سعودي قاب»، وتعريفه، وأسباب تطبيق المشروع، والفئات المستهدفة من المشروع، ومميزاته.

فيما ألقى م. عبدالعزيز بن زيد، نبذة عن معايير «سعودي قاب»، وفوائده وأهمية تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في تسويق المنتجات الحاصلة على الشهادة عبر منافذ البيع.

حضر الورشة عدد من المزارعين، وأصحاب المشاريع الحيوانية، ومشاريع الدواجن، والصيادين، والجمعيات الزراعية، وعدد من المرشدين الزراعيين.