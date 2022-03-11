شكرا لقرائتكم خبر عن «برج المياه».. مرافق داخلية وخارجية تحقق نقلة نوعية ترفيهيا وسياحيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تأهلت 5 شركات، للعمل على تطوير مشروع «معلم» برج المياه، والأراضي المحيطة به على طريق كورنيش محافظة الخبر، التي تعد أحد أهـم الوجهات البحرية لحاضرة الدمام، بهدف استغلاله؛ ليكون مركزاً ترفيهياً وسياحياً بالمنطقة، وذلك حسبما كشفت أمانة المنطقة الشرقية.

نقلة نوعيةوقال المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان لـ«اليوم»: إن هذا المشروع سيسهم في حدوث نقلة نوعية بمستوى العناصر الترفيهية والسياحية والأنشطة الاقتصادية بالمواقع الشاطئية ويدعم عناصر جودة الحياة، موضحًا أن الأمانة طرحت مجموعة من المشاريع النوعية والنموذجية والريادية بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات والاتحادات الرياضية، بهدف دعم قطاعات السياحة والترفيه والثقافة والتعليم والصحة والرياضة والبيئة والخصخصة والتعزيز من كفاءة الإنفاق وتنمية الايرادات غير النفطية وتنويعها والعمل مستمر لترسية وتوقيع المزيد من المشاريع الاستثمارية، التي تدعم جهود الأمانة المتنوعة واستمرارية مسيرة النهضة التي تعيشها المنطقة.

وجهة سياحيةمن جهته، أوضح وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الايرادات م. حمدان العرادي، أن المشروع الذي يقع على مساحة تـقدر بحوالي 43.393 م2، يستهدف تطوير وإدارة مرافق برج المياه «المعلم»، والأراضي المحيطة به بكفاءة عالية تتناسب مع مستهدفات السياحة في المملكة، وتقديم أنشطة وفعاليات سياحية وترفيهية متنوعة لسكان وزائري المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى خلق وجهة سياحية لتكون نقطة جذب مهمة.

نسيج متكاملوأشار إلى أن المشروع يتضمن مساحات تنقسم إلى مرافق خارجية قابلة للتطوير والاستثمار بمساحة 26.976م2، ومرافق داخلية بمساحة 16.417 م2، التي ستنفذها الشركات، بالإضافة إلى الربط بين المرافق الخارجية والداخلية كنسيج متكامل، والمحافظة على الشكل الجمالي للشاطئ وسلامته من أي تلوث بيئي أو بصري، وتحسين وتجميل الجسم الخارجي للبرج.