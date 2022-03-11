شكرا لقرائتكم خبر عن سفلتة 23 نافذا بحي الراكة الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت بلدية محافظة الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، من سفلتة 23 نافذا بحي الراكة الجنوبية، ضمن جهودها في تطوير البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.

واستعدت الخبر لاستقبال الزوار والمتنزهين، من خلال تهيئة كورنيش الخبر، والواجهة البحرية والمواقع السياحية، تزامنًا مع عطلة الفصل الدراسي الثاني.

على جانب آخر، كثفت البلدية جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.