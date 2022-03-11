شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آلاف جولة تغلق 8 منشآت بأسواق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأيام الأربعة الماضية، 4015 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 8 منشآت مخالفة، وضبط 270 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة 940، تلقى 20 بلاغا عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها الإجراءات الاحترازية والمخالفات البلدية لمعالجتها.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية؛ للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية في المراكز التجارية ومنافذ البيع ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية.