شكرا لقرائتكم خبر عن «إرادة الرياض» يتصدر مؤشر وازن للمستشفيات النفسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض المركز الأول على مستوى وزارة الصحة، في فئة المستشفيات النفسية الأكثر من 350 سريرا، خلال الربع الرابع للعام 2021م، بعد حصوله على نسبة 94 % في مؤشر برنامج «وازن» التابع للإدارة العامة لشؤون المستشفيات بوكالة الوزارة للخدمات العلاجية.

وأوضحت رئيس قسم التحول والتميز في الأداء بالمجمع، اختصاصي أول ريم المحمدي، أن التقييم اشتمل على عدد من المؤشرات المرتبطة بالخدمات والبرامج التي يقدمها المجمع، ومنها: التميز السريري، وتجربة المريض، والجودة، وسلامة المرضى، وخدمات التمريض، والرعاية الصيدلانية، والوصول للرعاية الصحية، والزائر السري، والموارد البشرية، والموارد المالية، والتدريب والتعليم المستمر والنمو، ورضا الموظفين، مبينة أن البرنامج يساعد قيادات المجمع في معرفة الوضع العام للأداء، ويعد أداة لاتخاذ القرار والمساعدة في معرفة أوجه القصور والعمل على تلافيها والتحسين المستمر.