شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة 298 حديقة ومتنزها بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‎أنهت أمانة العاصمة المقدسة تهيئة وتجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال مرتاديها، في 298 حديقة وملعبا بالإضافة إلى ساحات وممرات مشاة ومسطحات خضراء ذات مساحات مختلفة، بمختلف الأحياء والمخططات السكنية والقرى.

وأوضح مدير عام الحدائق والتجميل م. غازي عليوي، أن الأعمال اشتملت على حملات تطهير وتعقيم للحدائق العامة ومواقع التنزه والترفيه ونظافة وري المزروعات في متنزه الجعرانة، إضافة إلى صيانة وري المزروعات وتشكيل الشجيرات في شارع إبراهيم الجفالي، وشارع بن دهيش بالعزيزية، إلى جانب تهيئة الحدائق والمتنزهات العامة في مكة المكرمة، ووضعها في جاهزية تامة لاستقبال المرتادين، إذ وفرت الخدمات الضرورية بها وإعداد الجلسات واستكمال جميع الاستعدادات الفنية في الحدائق، من حيث أعمال النظافة والصيانة والتشجير والتأهيل والتنسيق مع الأجهزة المعنية لتوفير الأجواء الملائمة لمرتادي الحدائق والمتنزهات.

وأضاف أن وكالة التشغيل والصيانة ممثلة بالإدارة العامة للحدائق والتجميل، أنهت جميع أعمال تأهيل ونظافة وري المسطحات الخضراء في الحدائق العامة، وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري، وتهيئتها وفق أفضل الطرق الحديثة لأهالي مكة المكرمة، وزوار ومعتمري بيت الله الحرام.