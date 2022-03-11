شكرا لقرائتكم خبر عن 5 منشآت نسائية مخالفة لقرار التوطين بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس الأول، جولات رقابية على نشاط المستلزمات النسائية والأمومة، للتأكد من تطبيق قرارات التوطين، نتج عنها إنذار 5 منشآت مخالفة، إضافة إلى رصد 3 فرص عمل جارٍ العمل على شغلها بموظفين سعوديين.

وأوضح أمين عام لجنة التوطين بنجران عبدالله الدوسري، أن فرق لجنة التوطين في مدينة نجران ومحافظة حبونا زارت 47 منشأة تجارية تعمل في نشاط المستلزمات النسائية، الذي بلغت نسبة التوطين فيه 92 %، وحصرت 106 موظفات سعوديات، و68 موظفة سعودية، فيما بلغ عدد الوافدين العاملين في النشاط 12 وافدًا من مختلف الجنسيات.