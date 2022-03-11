شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار 8 مواقع «مخيمات وصنادق» في شاطئ نصف القمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنذرت بلدية الظهران التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 8 مواقع، ضمن حملات إدارة خدمات الشاطئ على المخيمات والصنادق العشوائية بشاطئ نصف القمر، مع إبلاغ أصحابها بضرورة الإزالة؛ حفاظا على المظهر العام، وتعزيز جودة الحياة، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

من ناحيتها، تابعت إدارة رخص البناء أعمال التطوير والتحسين في محطات الوقود، وذلك ضمن برنامج تطوير محطات الوقود، والذي يستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها.

ونفذت البلدية بالتعاون مع اللجنة المشتركة المكونة من شرطة الظهران وصحة الخبر ومكتب العمل، جولة تفتيشية على سكن العمال؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.