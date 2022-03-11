محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. لحظة تدمير 5 دبابات روسية بـ “كمين محكم” اثناء محاولتها اقتحام العاصمة الاوكرانية “كييف”

وثق مقطع فيديو لحظة تدمير رتل من الدبابات والمدرعات الروسية صباح أمس الخميس بعد سقوطه بفخ نصبه الجيش الأوكراني في ضاحية من مدينة Brovary البعيدة 35 كيلومترا عن العاصمة كييف.

ودمر الجيش الأوكراني 5 دبابات من التشكيل الذي كان يحاول التمركز عند المحور E95 من الطريق السريع، استعدادا لاقتحام العاصمة.

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وأظهر الفيديو الذي صوّرته طائرة “درون” روسية مسيرّة لحظة استهداف الدبابات وقصفها بدقة، ويمكن سماع قائد عسكري روسي، وهو يشرح في الفيديو لرؤسائه ما حدث، ويبلغهم بالهجوم المفاجيء على الرتل “ومقتل قائده” بحسب ما أوضح Dan Sabbagh رئيس تحرير شؤون الدفاع والأمن بصحيفة “الغارديان” البريطانية.