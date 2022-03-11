محمد بن مسعود - الدمام - رسميًا .. “بايدن” يعلن قطر حليفًا رئيسيًا من خارج حلف “الناتو”

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، عن إصدار قرار تنفيذي بتعيين قطر حليفًا رئيسيًا من خارج الناتو.

وقال “بايدن” في مرسومه الرئاسي: إن “قراره أتى بموجب السلطة المخولة له كرئيس وفقًا لدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية وعملًا بالمادة 517 من قانون المساعدة الخارجية لعام 1961”.

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وأكد الرئيس الأميركي رسميًا أن دولة قطر أصبحت حليف رئيسي من خارج الناتو للولايات المتحدة، بحسب البيان الذي نشره “البيت الأبيض” عبر موقعه الإلكتروني.

وكان “بايدن” قال، في يناير الماضي، في ضوء زيارة أجراها أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة واشنطن، إنه سيبلغ الكونغرس عزمه إدراج قطر حليفًا رئيسيًا غير عضو في الناتو.