محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : “بعملية خاطفة” وكالة عالمية تعلن عن إنقاذ فتاتين امريكيتين في العاصمة صنعاء ونقلهما إلى الرياض

أفادت وكالة رويترز للأنباء، قبل قليل، عن عملية مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية في العاصمة صنعاء.

وقالت رويترز إن أميركا والسعودية أنقذتا شابتين أميركيتين من أسر الحوثيين في عملية مشتركة كانت خاطفة ، وتم نقلهما من صنعاء إلى عدن ومنها إلى الرياض.

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ولم يصدر عن الحوثيين أي تعليق على الخبر حتى اللحظة.