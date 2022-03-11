“الصحة” تقدم عدة نصائح للوقاية من الجلطات القلبية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض قدمت وزارة الصحة، عدة نصائح لمرضى القلب من أجل الوقاية من الإصابة بالجلطات القلبية ومضاعفات أمراض القلب. وأوضحت الوزارة أن تلك النصائح تتضمن اتباع نظام غذائي تقل فيه نسبة الدهون والأملاح، واستشارة الطبيب قبل السفر وتجهيز كمية كافية من الأدوية. ونوهت إلى أن النصائح تشمل أيضاً تجنب الإجهاد وأوقات الزحام والصعود على الجبال، وضرورة حمل البطاقة الطبية، داعيةً إلى أخذ قسط من الراحة ومقابلة الطبيب في حال الشعور بأي ألم في الصدر أو ضيق بالتنفس. أخبار قد تهمك

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