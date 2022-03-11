اخبار الرياضه السعوديه بنزيما.. ضرب فأوجع

خطف بطاقة التأهل لدور الثمانية لفريقه، وحصوله على رجل المباراة، وتسجيله هاتريك المباراة ليصبح أكبر لاعب يسجل هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا وفق شبكة «أوبتا للإحصاءات»، متجاوزاً رقم أوليفييه جيرو ضد إشبيلية في ديسمبر 2020، حين سجل 4 أهداف بعمر 34 عاماً و66 يوماً، وثالث الهدافين التاريخيين للفريق الملكي بوصوله إلى 309 أهداف، متفوقاً على ألفريدو دي ستيفانو الذي سجل 308 أهداف، وخلف كل من راؤول جونزاليس صاحب الـ 323 هدفاً وكريستيانو رونالدو متصدر هدافي الميرينجي بـ 450 هدفاً، وأخيراً جاء ثالثاً في قائمة المسابقة بـ 8 أهداف خلف روبرت ليفاندوفسكي، وسباستيان هيلير. من جانبه، قال كريم بنزيما: «كنا نستحق الفوز لتفوقنا على الفريق الخصم رغم خسارتنا في الإياب بهدف وأنا أشعر بالفخر لرسم الابتسامة على محيا أنصار فريقي»، وأضاف يمكننا التغلب على أي فريق، وكل مباراة نخوضها نعتبرها نهائياً بالنسبة لنا، اليوم رأينا أن ريال مدريد بصورته الحقيقية».
من جانبه، أبدى مدرب ريال مدريد أنشيلوتي سعادته بتحقيق الفوز على باريس سان جيرمان، وتأهل فريقه إلى ربع نهائي دوري الأبطال، وقال أنشيلوتي: «البدلاء غيروا ديناميكيات المباراة، ولم تكن مجرد تغييرات تكتيكية، إذ كان لدينا الكثير من الطاقة، ولقد عانينا كثيراً لكننا صمدنا، واجهتنا مشاكل في استعادة الكرة، لكن الضغط الجيد من بنزيما سمح لنا بالتعادل، ثم جاء سحر البرنابيو». وأضاف: «يسعدني أن أعمل مع بنزيما ومودريتش في كل مرة يثبتان أنهما من طراز نادر»، موضحاً أن سحر ملعب سانتياجو برنابيوو والنادي صاحب التاريخ العظيم لعب دوراً كبيراً في الانتصار حيث لعبت العديد من المباريات في هذه المسابقة يتذكرها التاريخ جيداً وأتمنى أن تظل مباراة اليوم خالدة في أذهان محبي هذا الكيان، وعلينا مواصلة الظهور بشكل جيد طوال البطولة».
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