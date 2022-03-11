الإعلان عن سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام لشركة النهدي الطبية

محمد بن مسعود - الدمام - إلحاقاً لإعلان شركة النهدي الطبية («النهدي» أو «الشركة»)، سلسلة الصيدليات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة ومنصة الخدمات الصحية المتكاملة Omnihealth سريعة النمو في المملكة العربية السعودية («السعودية»)، في 10 مارس 2022 عن تحديد النطاق السعري للعرض، تعلن الشركة و مستشاروها الماليون «إتش إس بي سي العربية السعودية» و«شركة الأهلي المالية»، عن الانتهاء بنجاح من بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة وفقًا لتعليمات هيئة السوق المالية («CMA»)، وتحديد السعر النهائي («سعر الطرح النهائي») لطرحها الأولي («الطرح» أو «الاكتتاب العام») بـ 131 ريالا سعوديا للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 17,030 مليون ريال سعودي (4,541 مليون دولار أمريكي).

وقد جذبت عملية بناء سجل الأوامر طلبات اكتتاب بقيمة 299 مليار ريال سعودي (80 مليار دولار) وأسفرت عن تغطية الاكتتاب بنسبة تغطية بلغت 59 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة.

وفي هذه المناسبة، قال المهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية:

نحن سعداء بالطلب القوي والإقبال الاستثنائي على أسهم الشركة من جانب المستثمرين من قطاع الشركات والمؤسسات، وهو أمر يعكس بكل تأكيد ثقتهم العالية في أعمالنا وفريق عملنا وأدائنا المالي.

كانت رؤيتنا واضحة، منذ البداية، ننشد من خلالها إيجاد أفضل الحلول المبتكرة التي تقدم أكبر قيمة ممكنة لضيوفنا الذين يأتون في صميم أعمالنا وجهودنا المبذولة. واليوم، تمتلك النهدي أكبر سلسلة صيدليات رائدة في مجال البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، ونحن على قناعة راسخة بأن منصتنا الخاصة بالخدمات الصحية المتكاملة Omnihealth ستدعم ضيوفنا بأفضل قيمة ممكنة من خلال توفير منظومة متكاملة تجمع بين صيدليات تجزئة شاملة ومحفظة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك مجمّعات العيادات والعيادات السريعة وخدمات الاستشارة الطبية عن بعد والمختبرات الطبية وحلول الرعاية الصحية المنزلية.

ويُبشر هذا الإنجاز النوعي في تاريخ شركة النهدي ببدء مرحلة جديدة في مسيرة نموّنا، ونحن فخورون بتوسيع نطاق قاعدة مساهمينا لتضم مجموعة متنوعة من مؤسسات الاستثمار، كما نتطلع خلال الأيام القليلة القادمة بالترحيب بالمستثمرين الأفراد. وإننا نؤمن بأن الاهتمام الكبير الملموس من جانب المستثمرين الأفراد خلال فترة الاكتتاب سيكون بمثابة دعامة أساسية بينما نمضي قدماً نحو فصل جديد من قصّة نجاحنا كي نواصل إضافة نبضة أمل إلى حياة ضيوفنا كل يوم وفي كل مكان.