اخبار الرياضه السعوديه لاعبة أخضر السيدات تهاني الزهراني لـ«عكاظ»:أهلاوية ولاعبي المفضل هلالي

محمد بن مسعود - الدمام - برزت بقدرات فنية عالية، فلفتت الأنظار كلاعبة وهدافة في دوري السيدات ثم في المنتخب السعودي الأول للسيدات. إنها نجمة كرة القدم السعودية اللاعبة تهاني الزهراني التي استضفناها في “عكاظ” وتجولنا في عقلها لمعرفة بعض ما يدور فيه حول كرة القدم. وكان حصادنا ما يلي:• حدثينا عنك وعن مكانة كرة القدم في نفسك.•• أنا تهاني الزهراني، طالبة في جامعة الملك عبدالعزيز تخصص علوم إدارية. كرة القدم بالنسبة لي حياة، فهي ليست فقط مجرد رياضة بل شغف منذ الصغر وحلم يكبر معي يوما بعد يوم.

• كيف كانت البدايات مع المستديرة المعروفة بشعبيتها بين الرجال أكثر من النساء؟•• أمارس كرة القدم منذ الصغر وأشاهد المباريات مع أهلي بكل حماس وخصوصاً الدوري الإنجليزي.

• هل واجهتك صعوبات؟ وكيف تغلبتِ عليها؟

•• أكيد واجهتني صعوبات وتحديات ولكنني تجاوزتها بفضل ثقتي بالله ثم إصراري، وسأستمر بمشيئة الله إلى أن أحقق أهدافي وأصل لطموحي.

• ماذا عن ملاعب التدريب والمدربين المتوفرة لممارسة اللعبة نسائيا؟

•• للأسف هي قليلة ومتوسطة الجودة والكفاءة، والمدربات بحاجه لخبرة في مجال (كرة القدم النسائية).

داعمي وسندي

• خلف كل نجاح شخص، فمن وقف خلف تحقيق هدفك ودعمك؟•• الدعم دائماً يبدأ من العائلة وأولهم أمي الله يحفظها ويطول بعمرها، فلها الشكر الكبير لكل ما تقدمه لي من دعم وتحفيز مستمر لأصبح الأفضل في هذه الرياضة.

• حدثينا عن مشاركاتك وأهدافك القادمة.

•• بالنسبة لمشاركاتي فقد شاركت في دوري كرة القدم للسيدات، أما أهدافي القادمة فأطمح بمشيئة الله لأن أصبح الهدافة التاريخية في المملكة العربية السعودية.

• ولماذا اخترتِ مركزك الحالي في الملعب تحديدا؟

•• ألعب في مركز الجناح الأيسر والجناح الأيمن ومركز الهجوم، وسبب اختياري لهذه المراكز هو سرعتي ومهاراتي والتسديد من خارج ١٨.

• حسب الحراك الرياضي الذي تعيشه المملكة.. ما توقعاتك لكرة القدم النسائية؟

•• كرة القدم تشهد دعماً لا محدوداً من الجميع، ونتمنى استقطاب خبرات في هذا المجال لتطوير كرة القدم النسائية بشكل أكبر.

هؤلاء هم المفضلون

• من خلال اهتمامك باللعبة، ما هو فريقك المفضل محليا وعالميا، وأيضا من هو اللاعب الأفضل بنظرك محليا وعالميا؟

•• محلياً نادي الأهلي، عالميا مانشستر يونايتد. أما أفضل لاعب محلي فهو سلمان الفرج، وعالمياً الأفضل هو كريستيانو رونالدو.

• ما انطباعك عن مشاركتك مع المنتخب السعودي وماذا أضافت لك؟

•• المشاركة مع المنتخب السعودي الأول كانت حلماً بالنسبة لي وأصبح الآن حقيقة ولله الحمد والشكر، وشرف لي تمثيل المنتخب السعودي، وأكيد استفدت بشكل كبير تحت قيادة المدربة الألمانية مونيكا ستاب، وتعلمت منها أشياء كثيرة، وبإذن الله كل شيء تعلمته منها سآخذه بعين الاعتبار.

• هل تفكرين في الاحتراف محليا أو دوليا؟

•• أكيد أفكر في الاحتراف خارج المملكة، وفي حال واتتني الفرصة فسأستغلها بكل حماس بمشيئة الله.

• بصراحة.. هل كنتِ تتوقعين أن تصبحي لاعبة كرة قدم مشهورة وتشاركي مع المنتخب؟

•• نعم، فلا شيء مستحيل في هذه الدنيا، وكل شيء نريد تحقيقه سنصل إليه بثقتنا في الله ثم بعزيمتنا وإصرارنا.

• هدف سجلتِه وما زال عالقا في ذاكرتك؟

•• كان هدفا أحرزته في أحد فرق جدة بدوري كرة القدم للسيدات حيث سجلته من خارج ١٨.

• كيف هو استعدادكم للبطولات القادمة؟•• بإذن الله سيكون بشكل أفضل من استعداداتنا السابقة.

• هل تتمنين وجود بطولات خليجية وعربية وآسيوية وعالمية أسوة ببطولات الرجال لكرة القدم؟

•• أكيد أتمنى ذلك، وأرجو تحققه في أقرب وقت.

• ماذا عن فريقك الليث الأبيض والمشاركات القادمة؟

•• استعدادنا كامل للمشاركة في جميع البطولات.

أتطلع إلى الرقم 1

• وما خططك المستقبلية؟

•• أن أصبح رقم ١ في كرة القدم للسيدات.

• تقييمك للإعلام الرياضي السعودي؟

•• أتمنى منه أن يقوم بتسليط الضوء على كرة القدم للسيدات.

• هل تمارسين رياضات أخرى غير كرة القدم؟

•• لا.

• من سيفوز في الدوري حسب توقعاتك؟

•• الاتحاد.

• هل أنتِ معي بأن الهلال أفضل فريق في آسيا؟

•• نعم لأن الفريق المجتهد لا بد أن يأخذ نصيبه في جميع البطولات. وفي النهاية لكل مجتهد نصيب.

• برأيك من أفضل ثلاثة لاعبين محليين وثلاثة أجانب؟

•• محلياً: سلمان الفرج – عبدالرحمن غريب – سالم الدوسري.

عالمياً: فقط كريستيانو رونالدو

• جمهور أي فريق يعجبك؟

•• طبعا جمهور نادي الأهلي.

• هل تؤيدين وجود رابطة للمشجعات؟

•• نعم، أتمنى أن يكون لدينا رابطة.

• ما هي كلمتك الأخيرة في هذا الحوار؟

•• أكرر دائما بيني وبين نفسي عبارة وأقولها لغيري هي:

تأتي الصٍعاب على قدر تحملك، فلا تقل أنا لا أستطيع فتهلك.

فقط قل خُلقت الصعاب لأهلها لمن يتحملها

وخُلقت الانتصارات لمن يحارب لأجلها.