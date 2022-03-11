اخبار الرياضه السعوديه البرامج الرياضية إثارة أم إضافة ؟

من جانبه، يرى الرياضي منصور الخلاوي أن البرامج الرياضية تقدم محتوى هادفا ومفيدا يلبي حاجة المتابع ولكنها في الوقت نفسه تواجه حملة تجاهل من قبل شريحة كبيرة من الرياضيين نظير دخول وسائل إعلامية جديدة أكثر تطوراً وسرعة في تقديم المعلومة باستثناء بعض المقاطع المختصرة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن غالبية البرامج التلفزيونية تعمل على تمرير بعض الرسائل والأفكار لصالح أندية على حساب أخرى، الأمر الذي قد يساعد في تغذية التعصب الرياضي بين الجماهير. واختتم الخلاوي حديثه لـ«عكاظ» بإعجابه بالتطور الملموس الذي تشهده البرامج التلفزيونية الرياضية ومواكبتها لما تحظى به رياضتنا من دعم كبير وغير مسبوق من قبل وزارة الرياضة الذي أحدث نقلة حقيقية في الرياضة السعودية، وعلى البرامج الإعلامية بشكل عام والتلفزيونية على وجه التحديد أن تواكب هذا التطور لضمان التقدم الرياضي في جميع المجالات وفي مختلف التخصصات.
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