محمد بن مسعود - الدمام - ورد للتو : مصدر مسؤول بوزارة الطاقة السعودية يكشف عن هجوم بطائرة مسيرة استهدف مصفاة ‎الرياض (حصيلة الهجوم)

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الطاقة السعودية يكشف عن تعرض مصفاة ‎الرياض لهجوم بطائرة مسيرة

وقالت وزارة الطاقة السعودية انه في :

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الساعة الرابعة وأربعين دقيقة تقريبًا من صباح يوم أمس الخميس تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرة مُسيّرةٍ عن بعد، ونجم عن الهجوم حريقٌ صغيرٌ ولم تترتب على الاعتداء إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر أعمال المصفاة ولا إمدادات البترول ومشتقاته.

ولم يعلن الحوثيين عن تنفيذ الهجوم حتى اللحظة.

وجاء ذلك بالتزامن مع أزمة خانقة في المشتقات النفطية تعيشها صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية وتهديدات من قبل الحوثيين بمهاجمة شركة ارامكو اذا لم تسمح السعودية بمرور سفن البنزين الى ميناء الحديدة.