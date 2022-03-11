كوريا الشمالية تختبر صاروخاً جديداً عابراً للقارات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات كشفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية اختبرت صاروخا باليستيا جديدا، عابراً للقارات في تجربتي إطلاق خلال الآونة الأخيرة.

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