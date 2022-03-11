“تقويم التعليم” تكشف موعد إعلان نتائج اختبارات الرخصة المهنية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن موعد إعلان نتائج اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (العام والتخصص).

وأوضحت الهيئة، أن الإعلان عن نتائج الاختبارات التي تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، ورفع جودة التعليم العام وكفايته سيكون يوم 21 أبريل المقبل.

وكانت الهيئة قد أنهت مؤخراً تطبيق اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية (الاختبار التخصصي)، حيث وصل عدد المختبرين إلى قرابة 200 ألف متقدم.