شرطة نجران: القبض على 3 أشخاص لإيوائهم 4 مخالفين لنظام أمن الحدود

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران، بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطنَيْن ومقيم من الجنسية اليمنية لنقلهم ومساعدتهم وإيوائهم (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم وساعدهم وآواهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.