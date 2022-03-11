محمد بن مسعود - الدمام - صدرت تصريحات رسمية روسية جديدة، اليوم الخميس، بشأن إمكانية اندلاع حرب نووية وذلك مع استمرار عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
ووفقا لما نقله الموقع الإلكتروني لقناة “روسيا اليوم”، فقد “أكد نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية إيغور فيشنفيتسكي، أن “الحرب النووية مستحيلة كونها تعني نهاية الحضارة”.
تكملة الخبر في الأسفل
قد يهمك ايضاً
وقال: “مثل هذه الحرب مستحيلة. أعتقد أن الخبراء يدركون عواقب الحرب النووية”.
وأضاف: “الحرب النووية هي نهاية الحضارة ولا يجوز السماح بها بأي حال من الأحوال”.
من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه “لا يؤمن باندلاع حرب نووية”، مشددا على أن “روسيا لم تتحدث أبدا عن احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة”.
كانت هذه تفاصيل خبر تصريح روسي جديد بشأن "اندلاع حرب نووية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.