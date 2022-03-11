تصريح روسي جديد بشأن "اندلاع حرب نووية"

محمد بن مسعود - الدمام - صدرت تصريحات رسمية روسية جديدة، اليوم الخميس، بشأن إمكانية اندلاع حرب نووية وذلك مع استمرار عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

ووفقا لما نقله الموقع الإلكتروني لقناة “روسيا اليوم”، فقد “أكد نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية إيغور فيشنفيتسكي، أن “الحرب النووية مستحيلة كونها تعني نهاية الحضارة”.

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وقال: “مثل هذه الحرب مستحيلة. أعتقد أن الخبراء يدركون عواقب الحرب النووية”.

وأضاف: “الحرب النووية هي نهاية الحضارة ولا يجوز السماح بها بأي حال من الأحوال”.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه “لا يؤمن باندلاع حرب نووية”، مشددا على أن “روسيا لم تتحدث أبدا عن احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة”.