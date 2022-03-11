خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس كوريا الجنوبية المنتخب

محمد بن مسعود - الدمام - كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لللسيد يون سيوك يول بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الكورية، أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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