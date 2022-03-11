محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : قوات الحوثي تدفع بتعزيزات عسكرية كبرى الى هذه الجبهة المشتعلة

أفادت مصادر خاصة بأن جماعة الحوثي تدفع الآن بتعزيزات عسكرية كبيرة الى محافظة مأرب. واكدت المصادر إن الجماعة تدفع بتعزيزات إلى جبهات جنوب مأرب بقيادة الحوثي أبو عصام الشرفي تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً

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