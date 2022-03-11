محمد بن مسعود - الدمام - الحكومة البريطانية تستفز روسيا وتصدر عقوبات قاسية ضد أشهر رجل روسي

الحكومة البريطانية تستفز روسيا وتصدر عقوبات قاسية ضد أشهر رجل روسي فرضت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، عقوبات على رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش وجمدت ممتلكاته بينها نادي تشيلسي لكرة القدم. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وأفادت شبكة “سكاي سبورتس” بأن الملياردير الروسي يواجه حظرا على المعاملات مع الأفراد والشركات في المملكة المتحدة، وحظرا من السفر. فيما ذكرت جريدة ذا تايمز أن الحكومة الإنجليزية منحت نادي تشيلسي ترخيصا خاصا لمواصلة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم. ولن يسمح لتشيلسي ببيع أي تذاكر أخرى، فقط حاملي التذاكر الموسمية يمكنهم الذهاب إلى المباريات في المستقبل القريب. كما تم إيقاف عملية بيع النادي مؤقتا. يأتي هذا، بعد إعلان الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي اللندني عزمه بيع ناديه بعد نحو 19 عاما من امتلاكه.

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