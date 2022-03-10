شكرا لقرائتكم خبر عن كشفتها الحرب الأوكرانية.. تصريحات عنصرية للأمير وليام عن اندلاع الحروب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

في تصريحات عنصرية قال دوق كامبريدج الأمير ويليام إنه من المعتاد رؤية الحرب وسفك الدماء في أفريقيا وآسيا وليس في أوروبا.

تصريحات الأمير جاءت خلال زيارته للمركز الثقافي الأوكراني في لندن والتي عبر فيها عن صدمته من رؤية الحرب على الأراضي الأوربية، وقال إن “البريطانيين اعتادوا أكثر على رؤية الصراع في إفريقيا وآسيا. إنه لأمر غريب جدا رؤية هذا الأمر في أوروبا”.

تصريحات الأمير ويليام أثارت جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أبدى كثيرون انزعاجهم منها وعبروا عن رفضهم لمحتواها.

وسارع رواد وسائل التواصل الاجتماعي إلى تذكير الأمير بأن الحرب ليست شيئاً غريباً على أوروبا، فالأوروبيون أشعلوا أسوأ حربين شهدهما تاريخ البشرية، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، التي تقدر عدد قتلاهما بأكثر من 75 مليون نسمة، فضلاً عن عشرات ملايين الجرحى والمليارات من الخسائر الاقتصادية.

وكشف الكاتب آر إس لوك عن أن الأمير ويليام حاصل على شهادة جامعية في الجغرافيا، ودرس في أكاديمية ساندهيرست العسكرية وهو عقيد في الحرس الأيرلندي. لذا فإن مثل “هذا التعليق الجاهل الذي يأتي منه بعد كل هذا التعليم هو أمر مفاجئ فعلاً”.

فيما قامت مراسلة أخبار BNC، أستريد مارتينيز بتذكير الأمير ويليام بالعنف الذي اندلع في جميع أنحاء العالم بسبب الاستعمار الأوروبي، بالإضافة إلى الصراع الدموي في البوسنة وكان أيضا بسبب العنصرية المقيتة.

وتأتي تعليقات الأمير وليام بعد حوالى عام من مواجهة العائلة المالكة البريطانية اتهامات علنية بالعنصرية بسبب معاملتهم لميغان ماركل، زوجة أخيه الأمير هاري، بسبب كون أمها أفريقية.

ليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها تعليقات مقارنة حول الحرب في أوكرانيا، الجدل، إذ سبق لعدد من الصحفيين والمسؤولين أن صرحوا بعبارات رأى فيها البعض “تحيزا وعنصرية”.

منهم مراسلة NBC الأمريكية كيلي كوبيلا، التي ذكرت على الهواء: “بصراحة تامّة، هؤلاء ليسوا ‏لاجئين من سوريا، هؤلاء لاجئون من أوكرانيا المجاورة. هؤلاء مسيحيون. إنهم بيض. إنهم مشابهون جداً ‏للأشخاص الذين يعيشون في بولندا”.

أما مراسل BBC الذي ظهر على الهواء متأثّرا بأوضاع الأوكرانيين، فقال: “أعتذر.. لكن ما يحدث يثير المشاعر، لأني أشاهد أشخاص أوروبيين بعيون زرقاء وشعر أشقر.. أطفالاً يُقتلون بصواريخ بوتين كل يوم”.

كما سبق لمراسل شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية تشارلي داغاتا أن صرح أنه يجد صعوبة في استيعاب حرب في أوروبا “المتحضرة”، على عكس سوريا أو أفغانستان.

الأمر الذي فجّر موجة غضب عبر المنصات العربية والأجنبية، وذلك بعد وصفه أوكرانيا خلال بث مباشر من كييف بأنها “متحضرة وأوروبية نسبيًا” مقارنة بدول مثل العراق وأفغانستان.