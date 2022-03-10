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القيادة تهنئ رئيس كوريا الجنوبية بعد فوزه بالانتخابات

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد يون سيوك يول بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كوريا.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيد يون سيوك يول.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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