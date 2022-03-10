اخبار الخليج – الصحة تسجّل 1483 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 2197 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 8133 في يوم 10 مارس 2022، أظهرت تسجيل 1483 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 2197 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 516318.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 15968 حالة، منها 33 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و 9 حالات في العناية المركزة.