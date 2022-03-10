اخبار الخليج – مستشار شؤون الإعلام بديوان ولي العهد يهنئ قرينة جلالة الملك

محمد بن مسعود - الدمام - رفع سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي مستشار شؤون الإعلام بديوان ولي العهد أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، بمناسبة تصدر سموها القائمة الصادرة من مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية التي جرى الإعلان عنها من قبل وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة والبعثة الدائمة للغابون، بمناسبة إطلاق اليونسكو لليوم العالمي للمرأة في مجال العمل متعدد الأطراف.

وأكد مستشار شؤون الإعلام بديوان ولي العهد أن صاحبة السمو الملكي حفظها الله لها دور استثنائي في تحقيق مستويات مميزة لتقدم المرأة في المجتمع، وأن هذا الإنجاز الرفيع يجسد ما توليه سموها من دعمٍ وتمكين للمرأة البحرينية، وجهودها المتواصلة لإشراك المرأة في عملية التنمية ضمن شتى المسارات، وذلك بما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأشاد مستشار شؤون الإعلام بديوان ولي العهد بما تحقق من إنجازات للمرأة البحرينية على الصعيد المحلي والعربي والعالمي بفضل الجهود المتواصلة للمجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحب السمو الملكي، لتصبح اليوم شريكًا فعالًا ومحوريًا بجانب الرجل في بناء وتنمية الوطن.