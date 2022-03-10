اخبار دوليه – يوتيوب وغوغل بلاي يعلقان خدمات الدفع في روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - علق موقع يوتيوب ومتجر جوجل بلاي التابعان لشركة جوجل المملوكة لألفابت جميع خدمات الدفع في روسيا، بما في ذلك الاشتراكات، بعد أن بدأت العقوبات الغربية تفرض تحديات مصرفية في البلاد.

قالت الشركة إن جوجل ستوقف أيضا بصورة مؤقتة إعلانات المعلنين في روسيا عبر نطاقاتها وشبكاتها في أنحاء العالم. يأتي هذا علاوة على تعليق الشركة مؤخرا للإعلانات في روسيا.

كان جوجل ويوتيوب أوقفا في وقت سابق بيع الإعلانات عبر الإنترنت في روسيا بعد توقف مماثل من قبل تويتر وشركة سناب في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

قال موقع يوتيوب في بيان اليوم الخميس «على سبيل المتابعة، نوسع الآن هذا الوقف المؤقت ليمتد إلى كل الميزات التي تدر المال لدينا، بما في ذلك يوتيوب بريميم وعضويات القنوات وسوبر شات وقوائم البضائع للمشاهدين في روسيا».

وبحسب موقع الدعم التابع للشركة، سيظل بإمكان قنوات يوتيوب في روسيا تحقيق أرباح من المشاهدين خارج روسيا، بما في ذلك سوبر شات وقوائم البضائع. وتظل التطبيقات المجانية على جوجل بلاي متاحة أيضا في روسيا.