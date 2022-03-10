محمد بن مسعود - الدمام - قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستواصل إجراء محادثات دبلوماسية مع إيران بشأن التوصل لاتفاق نووي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي «وجهة نظرنا أننا قريبون. لقد اقتربنا منذ بعض الوقت». وأضافت «نهاية المفاوضات تكون دائما هكذا عندما تُبحث عادة الأجزاء الصعبة».

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – البيت الأبيض: الاتفاق النووي الإيراني «قريب» ونهاية المفاوضات صعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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