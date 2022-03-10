محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : انفجار الوضع عسكرياً بين قيادات الحوثي والاشتباكات تسفر عن مصرع قياديان بارزان حتى اللحظة ” أسماء “

لقي قياديان في مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهما خلال مواجهات بينية بين قيادات المليشيا نتيجة خلاف على المشتقات النفطية. وقالت مصادر إن ‏القياديان في مليشيا الحوثي الانقلابية القيادي المدعو “عواد الجهلاني” والقيادي المدعو “كمال الجهلاني” قتلا إثر اشتباكات اندلعت مع القيادي الحوثي المدعو “مراد الجنيد” في الحوبان شرق مدينة ‎تعز بحسب المشهد اليمني . تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وأضافت المصادر أن المواجهات اندلعت بين مجاميع عواد الجهلاني ومراد الجنيد بسبب خلاف على المشتقات النفطية . وأوضحت المصادر ان المواجهات أسفرت عن مقتل عواد الجهلاني وكمال الجهلاني، فيما لا تزال المواجهات مستمرة بين مجاميع المليشيا في الحوبان.

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