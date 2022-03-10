محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : روسيا تتخذ قرارها الخطير بشأن الحرب الاوكرانية استباقاً لأي تحرك أوروبي ضدها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، انسحابها من مجلس أوروبا، وأكدت أن موسكو لن تشارك في تحويل المجلس إلى منصة للنرجسية الغربية من جانب الناتو والاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة في بيان لها: “دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، غير الصديقة لروسيا، وباستغلال أغلبيتها المطلقة في لجنة وزراء مجلس أوروبا، تواصل خط تدمير مجلس أوروبا والفضاء الإنساني والقانوني المشترك في أوروبا”.

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وأضاف البيان: “إن مسار الأحداث أصبح لا رجوع فيه ولا تعتزم روسيا تحمل هذه الأعمال التخريبية، التي يقوم بها الغرب الجماعي بما يتماشى مع فرض “نظام قائم على القواعد ليحل محل القانون الدولي، الذي داسته الولايات المتحدة ومن يدور في فلكها”.

وتابع: إن “روسيا لن تشارك في تحويل مجلس أوروبا من قبل حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي إلى منصة أخرى للتعاويذ حول التفوق الغربي والنرجسية.. فليستمتعوا بالتواصل مع بعضهم البعض من دون روسيا”.

الجدير ذكره أن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، أعلن في وقت سابق أن لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا أطلقت إجراءً لتعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا، وذلك على خلفية العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا.