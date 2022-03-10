محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : الرئيس هادي يضع هذا الشرط الوحيد مقابل تسليم السلطة (تفاصيل)

كشفت مصادر حكومية، عن استمرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بالمناورة لمواجهة مساعي إزاحته، مشيرة إلى إبلاغه سفراء غربيين بشرط جديد مقابل نقل صلاحياته. وأفادت المصادر بأن الرئيس هادي قال أنه لا يمانع تعيين رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، بديلا للفريق علي محسن الأحمر، وطارق صالح وزيرا للدفاع، لكنه اشترط تعيين وزير الداخلية الأسبق أحمد الميسري كرئيس للحكومة بدلاً عن معين عبدالملك. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وكان الرئيس هادي تسلم قائمة مطالب دولية خلال لقائه الأخير بالمبعوثين الأممي والأمريكي تشمل نقل صلاحياته لرئيس الحكومة الجديد. ويشير شرط الرئيس هادي الجديد إلى مساعيه إبقاء نفوذه داخل “الشرعية” بحكم علاقته السابقة مع الميسري.

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