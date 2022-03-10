بتكلفة 170 ألفا توزيع أسرة طبية على المحتاجين بنجران

وقعت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران عقد شراكة مع جمعية شمعة أمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وجمعية نور النسائية لخدمة ذوي الإعاقة لتوزيع الأسرة الطبية على المحتاجين. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الخيرية عبده عطيف ان مشروع توزيع الأسرة الطبية جاء بدعم من منصة إحسان الخيرية بتكلفة 170 ألفا، حيث باشرت اللجان والفرق التطوعية زيارة المنازل وتوزيع الأسرة الطبية. وأضاف عطيف، يأتي عقد الشراكة مع جمعية شمعة أمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وجمعية نور النسائية لخدمة ذوي الإعاقة من منطلق تفعيل الشراكات والتعاون بين الجهات في القطاع غير الربحي من خلال تشكيل لجنة مشتركة لإيصال الأسرة الطبية لمنازل المستفيدين.



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