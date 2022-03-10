المديرية العامة للدفاع المدني تنظم المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لعمليات الإطفاء

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، تنظم المديرية العامة للدفاع المدني، خلال الفترة من 13 حتى 17 مارس 2022 في الرياض , المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لعمليات الإطفاء، بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية والرابطة الدولية لرؤساء الإطفاء. ويهدف المؤتمر، الذي سيتضمن فعاليات ومعارض وورش عمل، إلى تطوير قطاع مكافحة الحرائق في المنطقة من خلال تقديم أحدث ما تم التوصل إليه على المستوى الدولي في هذا المجال، ومناقشة أفضل الممارسات والمنتجات والخدمات والتقنيات المتقدمة، ورسم عدد من الاستراتيجيات ذات الأهمية لمختلف صناعات الإطفاء.



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