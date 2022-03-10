شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم مقيم 70 ألف ريال باع مستحضرات تجميل مغشوشة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهرت وزارة التجارة بمقيم من جنسية مصرية يعمل لدى منشأة تختص في تجارة مستحضرات التجميل بمحافظة الأحساء، بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لثبوت تورطه في عرض وبيع منتجات تجميل مغشوشة منتهية الصلاحية (شامبوهات وكريمات)، بالنظر لما تشكله تلك المنتجات من خطورة على سلامة مستخدميها.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمناً فرض غرامة مالية 70 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة شهر، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتؤكد وزارة "التجارة" متابعتها الدائمة لمنافذ البيع وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.

وتتلقى الوزارة بلاغات عموم المستهلكين عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.