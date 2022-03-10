أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي محافظة فرسان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان
شرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم ، حفل أهالي محافظة فرسان بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها سموه للمحافظة , وذلك بساحة الاحتفالات.
وبدئ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقيت كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم عضو مجلس المنطقة إبراهيم صيادي، أبرز فيها ما شهدته وتشهده المحافظة من تطور ونمو في شتى المجالات الخدمية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم وطرق وغيرها من الخدمات، حتى أصبحت فرسان مدينة متكاملة تتوافر بها كل الخدمات.
وتضمن حفل الأهالي قصيدتين شعريتين للشاعرين إبراهيم مفتاح وثويني البقمي, وأوبريتاً وطنيا بعنوان “هل السعد “، فيما كرّم سمو أمير المنطقة المتميزات من الطالبات والموظفات المتميزات بالمحافظة.
حضر الحفل وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ، ومحافظ فرسان عبدالله الظافري , وأعضاء مجلس الشورى ضيوف جازان وأعضاء مجلس المنطقة وعدد من المسؤولين.
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