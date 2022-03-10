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التعاون والفيصلي تنتهي بالتعادل الإيجابي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة التعاون والفيصلي في إطار الجولة الـ 24 من منافسات دوري كأس الأمير للمحترفين التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة.

سجّل للتعاون الهدفين الأول والثاني اللاعب “تاوامبا” عند الدقائق 11 و72، فيما سجل للفيصلي الهدف الأول اللاعب “جوليو تفاريس” عند الدقيقة 57، وعند الدقيقة 90+5 سجل اللاعب “محمد الصيعري” الهدف الثاني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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