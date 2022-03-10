التعاون والفيصلي تنتهي بالتعادل الإيجابي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة التعاون والفيصلي في إطار الجولة الـ 24 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

سجّل للتعاون الهدفين الأول والثاني اللاعب “تاوامبا” عند الدقائق 11 و72، فيما سجل للفيصلي الهدف الأول اللاعب “جوليو تفاريس” عند الدقيقة 57، وعند الدقيقة 90+5 سجل اللاعب “محمد الصيعري” الهدف الثاني.