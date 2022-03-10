محمد بن مسعود - الدمام - أقصى فريق الفتح ضيفه أبها بنتيجة ثلاثة أهداف للا شيء، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن مباريات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، جاءت الأهداف عن طريق سفيان بن دبكة و إيفان سانتيني (هدفين)، ليرفع الفتح رصيده إلى 31 نقطة، فيما تجمد رصيد أبها عند 31 نقطة. وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مواجهة التعاون والفيصلي في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة نفسها، سجل لأصحاب الأرض تاوامبا (هدفيين)، وللفيصلي جوليو تفاريس و محمد الصيعري، ليحتل التعاون المركز العاشر بـ 27 نقطة، بينما يحتل الفيصلي المركز الثالث عشر بـ 24 نقطة.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه الفتح يقسو على أبها وتعادل التعاون والفيصلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.