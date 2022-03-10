محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : اجتياح واسع لمدينة المخا من كل الاتجاهات

تشهد مدينة المخا وعموم مناطق الساحل الغربي، رياحاً عاتية محملة بالأتربة والغبار الرملي المانع للرؤية، لكن توقعات الطقس تشير إلى أنها ستبلغ ذروتها غداً الجمعة.

ووصلت سرعة العاصفة الترابية بالمخا، يوم الخميس، إلى 70 عقدة بالساعة، فيما غطت أجواء المدينة، عاصفة ترابية.

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وكان سالم مكيبير، وهو أحد أعيان المخا قال في تصريحات سابقة لنيوزيمن، إن العاصفة المحملة بالأتربة والتي تشهدها المخا في هذه الأيام من كل عام، تسمى “بالحسوم”.

وأضاف، إن أيام الحسوم، التي تستمر عدة أيام، يعقبها الأربعينية، والتي تشهد هبوب رياح قوية كل ثلاثة إلى أربعة أيام، ثم تهدأ بضعة أيام ليعاود الهبوب مرة أخرى، وتستمر على هذا المنوال فترة أربعين يوماً، حتى شروق الثريا.

وتأثرت حركة الصيد بهبوب العاصفة، وتوقف الصيادون عن الذهاب للاصطياد، نظرا لاضطراب حركة البحر.

وقال أحد الصيادين لنيوزيمن، إن أعماله كغيره من الصيادين تضررت، منذ نحو ثمانية أيام.

وأضاف إن الرياح القوية التي يعتقد استمرارها إلى الأحد القادم، سببت أمواجاً عاتية، يصعب اجتيازها بالقوارب الصغيرة.