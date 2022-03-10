أمير منطقة جازان يلتقي بمشايخ و أهالي محافظة فرسان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، بمشايخ وأهالي محافظة فرسان، باستراحة البلدية، وذلك ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها للمحافظة.
وأكد خلال اللقاء المهام والواجبات المناطة بالمواطن بوصفه رجل الأمن الأول، والشريك الرئيس مع رجال الأمن لحماية الوطن وحفظ مقدراته ومكتسباته الحضارية.
واستمع أمير المنطقة إلى احتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها من المشروعات الخدمية والتنمية والسياحية بجميع محافظات المنطقة، ومنها محافظة فرسان، إضافةً لمناقشة عدد من الآراء والمقترحات المقدمة.
حضر اللقاء وكيل الإمارة الدكتور عبدالله الصقر، ومحافظ فرسان عبدالله الظافري وعدد من المسؤولين بالمنطقة.
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