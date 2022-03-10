محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
نفذت دار الملاحظة الإجتماعية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة “54” برنامجاً لـنزلائها المشمولين بالرعاية وذلك ضمن “مشروعي “ايجابي ” وهيا نحسن” التي اطلقتها الدار قبل خمسة أشهر بالتعاون مع جمعية ” معين” .
اشتملت برامج المشروعين على سلسلة من اللقاءات التوجيهية والقيمية والأمسيات التربوية عن الاحسان والايجابية في معرفة الله واهمية الوقت واستخدم فيها الكثير من العروض المرئية والأفكار الإبداعية بالإضافة إلى البرامج الرياضية ودورات الحاسب الآلي والمسابقات الثقافية الإلكترونية التي تعتمد على سرعة البديهة لأصغر فئة عمرية في الدار والجداريات التي نفذها النزلاء لقياس أثر البرامج المنفذة بشكل غير مباشر من خلال كنابة بعض الأهداف التي حققتها البرامج بشكل فني مختلف .
الجدير بالذكر أن المشروعين اقيما ضمن بنود وأهداف الاتفاقية التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض مع جمعية معين لتأهيل النزيل في وقت سابق من هذا العام
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كانت هذه تفاصيل خبر ضمن الاتفاقية التي عقدها الفرع مع جمعية معين.. “54” برنامج توجيهي وقِيمي لأحداث دار الملاحظة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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