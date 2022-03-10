شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تدعو لاستغلال مهلة الإعفاء والإفصاح عن الآبار غير المرخصة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • مبادرة تطوعية لرصد الأبار المكشوفه في الخرمة

• الغرامة تصل إلى 25 ألف ريال لصاحب البئر ومخالفة مالك معدة الحفر 50 ألف ريال

أقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة مبادرة تطوعية لرصد وتحريز الابار المكشوفة و المهجورة والارتوازية غير المستفاد منها في المحافظة لما تشكله من خطورة بالغة وبهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة عبدالله خالد السبيعي أن المبادرة حققت تفاعلات كبيرا من الجميع واستمرت لـ10 أيام شارك فيها عدد من منسوبي المكتب والمواطنين بإشراف قسم المياه بمكتب المحافظة.

واعتمدت ساعات التطوع لمتطوعي المبادرة الذين سجلوا بالفرصة التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة جددت، تحذيرها من خطر الاقتراب من الآبار المهجورة، مؤكدة أنها تولي أهمية قصوى لمعالجة وضع الآبار المهجورة ومنع خطرها على المارة.

من جهته أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ان فرق الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة ومكاتبها بالمنطقة تواصل جولاتها على مدار الساعة لضبط مخالفي الأنظمة واللوائح والاشتراطات الهادفة إلى تطبيق نظام المياه والمحافظة على مصادرها ومنع استنزافها وتنظيم أعمال الحفر. مؤكدا ان هناك لجنة من الجهات ذات العلاقة في كل منطقة تقوم بحصر الآبار المهجورة وتحديد الإجراءات، والضوابط التي تضمن سلامة عابري الطرق والمتنزهين .

ودعت الوزارة الراغبين في حفر آبار إلى التقدم بطلب رخصة حفر بئر عبر موقع الوزارة: www.mewa.gov.sa، واستكمال الإجراءات النظامية، مبينة أن اتباع الإجراءات النظامية لترخيص الآبار من شأنه ضمان استدامة المياه الجوفية وسلامتها وجودتها .

كما دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب الآبار غير المرخصة إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامة، بالإفصاح عن آبارهم غير المرخصة ضمن المهلة المحددة التي تنتهي في 9 / 2 / 1444هـ.

وأوضحت "الوزارة" أن هذه الخطوة تأتي تطبيقًا لنظام المياه الذي صدر في 11/11/1441هـ وينص في المادة الثالثة والسبعين منه على أن "يعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام."

وكانت الوزارة أطلقت أخيرًا خدمة تصحيح وضع الآبار التي تم حفرها سابقًا من دون ترخيص عبر منصة نظام رخص حفر الآبار الإلكتروني، ما يمكّن مالك البئر مستقبلاً من إصدار رخصة لتعميق البئر أو تنظيفها أو حفر بئر بديلة عنها.

وأشارت إلى أن مخالفة حفر الآبار من دون ترخيص تصل إلى 25 ألف ريال تصدر بحق صاحب البئر، كما تصل مخالفة مالك معدة الحفر إلى 50 ألف ريال، تطبيقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية، إضافة إلى ردم البئر المخالفة على حساب صاحب البئر.

وأضاف " الغامدي " : على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (939 )، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

وأن البلاغات تتم عن طريق غرفة العمليات " 911" وكذلك وزارة البيئة والمياه والزراعة أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية و من خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/