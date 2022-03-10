شكرا لقرائتكم خبر آل الشيخ يدعو حفظة القرآن للوسطية ونبذ التيارات المنحرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ حفظة كتاب الله إلى التخلق بأخلاق القرآن الكريم وآدابه والعمل به والسير على منهج وسطي لا غلو فيه ولا تطرف، وتحقيق العقيدة الإسلامية الصحيحة ونبذ التيارات المنحرفة والجماعات المتطرفة والتوجهات المخالفة لهدي القرآن الكريم ولسنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-.

وكان آل الشيخ افتتح أمس الحفل الافتتاحي الافتراضي للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في دورتها الـ 23. وقدم شكره لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده على عنايتهما ورعايتهما لكتاب الله وحفظته.

فيما ألقى رئيس لجان التحكيم عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشثري كلمة أكد فيها أن الله منّ على هذه الأمة بإنزال القرآن العظيم وجعله رحمة وهداية للناس أجمعين وقد منّ الله على بلادنا بهذه النعمة العظيمة حيث قامت قيادتنا الحكيمة في جعل القرآن والسنة هما المصدران في العمل والاتباع والسير على نهج الكتاب والسنة، كما بين أن المملكة تعتز وتتمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية، ففيهما الثبات والتماسك والارتباط في ظل ما يواجهه العالم من تحديات كبيرة، لأن بهذا القرآن وأتباعه هو الشرف والعلو وهذا الذي جعل هذه البلاد تتبوأ مكانة عالية، لأنها تجعل القرآن الكريم مصدر عمل بحياتها.

وأوضح أن هذه المسابقة تكريم من خادم الحرمين لأبناء الوطن وحثهم على الإقبال على كتاب الله تلاوة وعملا واتباعا، وهذه المسابقة هي غرة المسابقات القرآنية.