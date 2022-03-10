شكرا لقرائتكم خبر الصمعاني يطلع على الجناح السعودي في إكسبو 2020 دبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على مشاركة المملكة في معرض إكسبو 2020 دبي، حيث وقف على أقسام الجناح وأركانه المختلفة. وتجول الصمعاني في الجناح المشارك، واستمع إلى شرح حول ما تضمنه الجناح من محتوى يستعرض تطلعات المملكة نحو المستقبل، وفرصها الاستثمارية الواعدة، وتنوع ثقافتها الأصيلة، إضافة إلى إبرازه لمكانة المملكة الاقتصادية، وماضيها العريق، كما زار عددا من الأجنحة الأخرى المشاركة في إكسبو 2020 دبي. وأشاد بحجم مشاركة المملكة التي تعكس مستوى طموح القيادة وتطلعاتها؛ لتحقيق رؤيتها الواعدة وبناء مستقبل مشرق.

كانت هذه تفاصيل خبر الصمعاني يطلع على الجناح السعودي في إكسبو 2020 دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.